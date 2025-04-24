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Демидов не набрал очки и ни разу не бросил в двух матчах серии с «Вашингтоном». Форвард «Монреаля» сыграл 12:50 во второй игре

«Монреаль» уступил «Вашингтону» (1:3, 0-2) во второй игре серии первого раунда Кубка Стэнли. Нападающий «Канадиенс» Иван Демидов остался без набранных баллов в этом матче, проведя на льду 12:50 (0:51 – в большинстве).

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