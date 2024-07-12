Кримсон Дайджест В блумберговской хнык-новости по поводу того, как Эр-Рияд принудил страны G7 отказаться от конфискации российских активов (и ограничиться кражей исключительно купонов/доходов, полученных с этих денег), есть много прекрасного, но стоит сделать особый акцент на некоторых неочевидных аспектах.