Российских авиадиспетчеров с 20 октября вывели из простоя

Российских авиадиспетчеров с 20 октября вывели из простояГосударственная корпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) с 20 октября сняла режим простоя на предприятии, следует из письма ее главы Дмитрия Бобылева директорам филиалов ФГУП.
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