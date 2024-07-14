Российские войска вошли в пригород Торецка Железное: карта СВО на 14 июля

ВС РФ продвигаются на торецком направлении. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сегодня 587 прочитали ВС РФ прорвались в город Железное под Торецком Российская армия вошла в населенный пункт Железное, который является пригородом Торецка.