Российские войска вошли в пригород Торецка Железное: карта СВО на 14 июля

ВС РФ продвигаются на торецком направлении. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сегодня 587 прочитали ВС РФ прорвались в город Железное под Торецком Российская армия вошла в населенный пункт Железное, который является пригородом Торецка.
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