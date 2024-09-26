«Никаких теперь «красных линий»: Путин разрешил ядерный удар в ответ на любое оружие, Срочно вывести войска из Курской обл: Карта боевых действий на Украине, к утру 26.09.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 26 сентября 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 26.
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