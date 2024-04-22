"Готов на все". Отец, увезший детей от матери-инвалида, рассказал свою версию событий

В марте 2023 года Артур Шрейдер забрал детей от москвички Юлии Сталевой в Барнаул и не стал отдавать их матери Борьба за двоих сыновей между москвичкой-инвалидом Юлией Сталевой и барнаульцем Артуром Шрейдером, кажется, близится к завершению.
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