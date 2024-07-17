В Новосибирске нашли устроившего массовую аварию на Красном проспекте водителя BMW

В результате аварии пострадал один человек и семь припаркованных автомобилей.Сотрудники ГАИ города Новосибирска установили личность водителя автомобиля BMW, совершившего массовое ДТП на Красном проспекте.
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