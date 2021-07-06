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Нюанс связи: в пандемию риск заразиться половой инфекцией выше

Нюанс связи: в пандемию риск заразиться половой инфекцией выше

Ученые предупреждают о повышенном риске половых инфекций в этот курортный сезон. Люди не проходили обследования в период карантина, а значит, инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), у многих протекают в бессимптомной форме и не диагностированы.

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