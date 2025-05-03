Операторы FPV-дронов уничтожили пять пикапов и сорвали ротацию ВСУ у села в ДНР

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Операторы FPV-дронов группировки "Восток" уничтожили автомобили, с помощью которых ВСУ пытались осуществить ротацию своих боевиков в районе села Богатырь Донецкой Народной Республики.
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