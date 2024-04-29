Российские авторы показали геймплей фэнтезийного экшена про средневековье и высокие технологии — DistortionРоссийская студия Game Art Pioneers опубликовала свежий геймплейный трейлер Distortion — приключенческого экшена в сеттинге миддлпанк, где темное средневековое фэнтези встречается с научной фантастикой.
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