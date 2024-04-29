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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Российские авторы показали геймплей фэнтезийного экшена про средневековье ...

Российские авторы показали геймплей фэнтезийного экшена про средневековье ...

Российские авторы показали геймплей фэнтезийного экшена про средневековье и высокие технологии — DistortionРоссийская студия Game Art Pioneers опубликовала свежий геймплейный трейлер Distortion — приключенческого экшена в сеттинге миддлпанк, где темное средневековое фэнтези встречается с научной фантастикой.

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