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Царьград

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Китайские кроссоверы VGV подешевели в России на сумму до 425 тысяч рублей

Китайские кроссоверы VGV подешевели в России на сумму до 425 тысяч рублей

Дилеры китайской марки VGV обрушили цены на два семейных кроссовера.Русские дилеры китайской марки VGV в августе резко увеличили скидки на два семейных кроссовера.

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