Лавров и Силуанов прибыли на заседание саммита G20, Байден опоздал

Президент США приехал на заседание саммита «большой двадцатки» последним.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также министр финансов Антон Силуанов прибыли на заседание саммита G20 в отель Apurva Kempinski на индонезийском острове Бали.
Президент США приехал на заседание саммита «большой двадцатки» последним.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также министр финансов Антон Силуанов прибыли на заседание саммита G20 в отель Apurva Kempinski на индонезийском острове Бали.
Свежие комментарии