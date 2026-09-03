Минприроды сообщило о постановке на баланс 162 месторождений в 2026

С начала 2026 года на государственный баланс в России поставили 162 месторождения. Замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин объявил об открытии золотого месторождения Телевеем на Чукотке и газоконденсатного имени Григорьева в Ямало-Ненецком округе.