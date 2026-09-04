Сергей Жуков сменил городскую суету на тишину Карелии и грибную охоту с детьми

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков решил ненадолго поставил на паузу гастроли и городские будни, отправившись с семьёй в Карелию.
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