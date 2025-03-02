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Никто из ресиверов на съезде скаутов не побил рекорд Зейвьера Уорти на 40 ярдах. Ближе всех оказался его бывший одноклубник

Ресивер университета Техаса Айзея Бонд не сумел выполнить свое обещание побить рекорд 40-ярдового забега на съезде скаутов.

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