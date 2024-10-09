Врач Гильмутдинова: существуют четыре метода детоксикации организма

Обычно организм самостоятельно выводит токсины, однако иногда он не справляется с этой задачей. В этом случае человеку могут быть назначены процедуры искусственного выведения токсинов, например, инфузионная терапия, гидроколонотерапия, лечебный плазмаферез, а также различные группы препаратов.