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Dagbladet: власти Норвегии попытались скрыть визит Зеленского в Осло

Dagbladet: власти Норвегии попытались скрыть визит Зеленского в Осло

Abaca Press/EP/TASS Власти Норвегии пытались скрыть визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Осло по случаю похорон бывшего норвежского короля Харальда V.

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