Данни считает, что ЧМ-2022 выиграет Португалия: «Франция, Бразилия, Аргентина и Германия тоже фавориты»

Данни предрек сборной Португалии победу на ЧМ-2022. «Считаю, что победителем мундиаля будет Португалия! Конечно, Франция, Бразилия, Аргентина и Германия тоже будут фаворитами», – сказал экс-хавбек «Зенита» и сборной Португалии.