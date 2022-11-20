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Данни считает, что ЧМ-2022 выиграет Португалия: «Франция, Бразилия, Аргентина и Германия тоже фавориты»

Данни предрек сборной Португалии победу на ЧМ-2022. «Считаю, что победителем мундиаля будет Португалия! Конечно, Франция, Бразилия, Аргентина и Германия тоже будут фаворитами», – сказал экс-хавбек «Зенита» и сборной Португалии.

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