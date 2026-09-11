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«Завизжал»: депутат высказался о желании Зеленского найти компромисс по зерну и энергетике

«Завизжал»: депутат высказался о желании Зеленского найти компромисс по зерну и энергетике

КИЕВ, 11 сентября, ФедералПресс. Владимир Зеленский заговорил о компромиссах с Россией по экспорту зерна и энергетике, поскольку намерен заполучить передышку на фронте для ВСУ.

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