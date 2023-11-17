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Военное обозрение

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Глава «Моссад» может в ближайшее время вновь посетить Катар для переговоров по заложникам в Газе

Глава «Моссад» может в ближайшее время вновь посетить Катар для переговоров по заложникам в Газе

Как пишет израильская газета Yedioth Ahronoth, руководитель израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа, вероятно, в скором времени отправится в Катар.

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