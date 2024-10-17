Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 672 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Juri
    необходим особый орган надзора - Смерш!"Вы скажете, я со...
  • Влад Владимиров
    Бежал спешно данный бедолага с "Грязи" , а ,вот, в "князи" он , похоже, там так и не попал... И там "зеро" он, и у с...Пранкер Сорян: уе...
  • Tupoi
    Что-то я не понял... ОБъясните, мне Тупому, где у Норвегии с Россией сухопутная граница (я не имею в виду остров), чт...По примеру Финлян...

В Крыму назвали "победные" пункты Зеленского "планом сумасшедшего"

В Крыму назвали "победные" пункты Зеленского "планом сумасшедшего"

Глава крымской миссии Смирнов уверен, что представленный "план победы" станет шоком для НАТО16 октября Владимир Зеленский наконец представил общественности свой "план победы", где ключевой момент — это вступление в НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх