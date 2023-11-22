Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Территория превратится в комфортное городское пространство Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что на юго-востоке столицы на территории бывшей промзоны «Грайвороново» построят современное жилье и хоккейный центр.
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