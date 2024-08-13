Израиль – не Карабах: заявление Эрдогана вызвало неудовольствие в Баку

Известный своим красноречием и яркими образами президент Турции вызвал явное неудовольствие Баку очередными резонансными (однако, как мы убедимся ниже, вовсе не сенсационными) заявлениями о роли своей страны в 44-дневной войне вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, завершившейся победой Азербайджана.