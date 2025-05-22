Марочко: ВС РФ отбили несколько позиций ВСУ у Верхнекаменского

ЛУГАНСК, 22 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие за последние несколько суток отбили ряд позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Верхнекаменского в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии