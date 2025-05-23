Уроженец Тольяти за парковку на газоне в Петербурге получил 40 часов обязательных работ

И штраф Мировой судья города Тольятти Самарской области вынес беспрецедентное в юридической практике Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) решение по делу о неуплате штрафов за парковку на газоне в Петербурге.
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