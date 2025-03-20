Певец Чумаков заявил, что жена его абьюзит

Певец Алексей Чумаков признался в Instagram, что только после скандала узнал значение слова "абьюз". Чумаков объяснил, что абьюз – это психологическое, физическое и экономическое насилие над близким человеком.
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