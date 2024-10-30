В Свердловской области с 1 по 4 ноября 2024 года пройдет 2 этап оперативно – профилактического мероприятия “Безопасная дорога”

ОГИБДД МО МВД России "Невьянский" BrisperНа территории обслуживания МО МВД России “Невьянский”, как и на всей территории Свердловской области с 1 по 4 ноября 2024 года пройдет 2 этап оперативно – профилактического мероприятия “Безопасная дорога”, направленное на пресечение правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями, не имеющими права управления, лишенными такого права, либо находящимися в состоянии опьянения.