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Павел Дуров анонсировал появление Stories в Telegram

Павел Дуров анонсировал появление Stories в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление Stories в мессенджере. © globallookpress.com «Изначально мы были против этого, поскольку истории уже есть повсюду.

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