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Вступил в силу запрет на публикацию опросов и прогнозов к выборам

Вступил в силу запрет на публикацию опросов и прогнозов к выборам

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Запрет на публикацию результатов социологических опросов, прогнозов и исследований, связанных с предстоящими выборами президента России, вступает в силу во вторник, 12 марта.

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