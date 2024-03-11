Вступил в силу запрет на публикацию опросов и прогнозов к выборам

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Запрет на публикацию результатов социологических опросов, прогнозов и исследований, связанных с предстоящими выборами президента России, вступает в силу во вторник, 12 марта.
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