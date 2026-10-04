TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 048 подписчиков

В 15 лет Патрик Шварценеггер занял у родителей $50 тысяч — не на кроссовки, а на сеть пиццерий

В 15 лет Патрик Шварценеггер занял у родителей $50 тысяч — не на кроссовки, а на сеть пиццерий

Патрик Шварценеггер больше не хочет, чтобы его представляли через родителей. Сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер потратил на это больше десяти лет — и добивался, чтобы его называли по имени, а не по родству.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым