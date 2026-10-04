В 15 лет Патрик Шварценеггер занял у родителей $50 тысяч — не на кроссовки, а на сеть пиццерий

Патрик Шварценеггер больше не хочет, чтобы его представляли через родителей. Сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер потратил на это больше десяти лет — и добивался, чтобы его называли по имени, а не по родству.
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