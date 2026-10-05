"В "зоне смерти" начинается голод": Про осаждённые Олешки уже рассказывает NYT. "Осенью мы точно умрём"

В Олешках Херсонской области, которые оказались непосредственно на линии огня и фактически отрезаны от внешнего мира, складывается крайне тяжёлая гуманитарная ситуация.
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