Франция опровергла срыв сделки с ОАЭ по Rafale из-за Дурова

Министерство Вооруженных сил Франции опровергает сообщения о том, что Объединенные Арабские Эмираты якобы отказались приобретать 80 французских истребителей Rafale после задержания сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже.
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