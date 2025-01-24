Акция «Студенческий десант» состоялась в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Иркутской области

Студенты Иркутского государственного университета познакомились с работой экспертов-криминалистов. С приветственным словом к будущими юристами обратилась заместитель начальника ЭКЦ ГУ МВД полковник полиции Антонина Прудникова.
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