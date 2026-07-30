Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры

Политика как она есть

Россия поражает предприятия украинского ВПК, выпускающие, в том числе, средства ПВО. Тем самым у Киева снижается возможность защищать небо над портами, через которые идет основной военный импорт в интересах ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко.