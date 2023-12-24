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Добрый Мир

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Обнародованы фамилии тех, кто дал работу Ани Лорак на НТВ, несмотря на её «спонсорство» и гневные возмущения общественности

Обнародованы фамилии тех, кто дал работу Ани Лорак на НТВ, несмотря на её «спонсорство» и гневные возмущения общественности

883K прочитали Несколько дней назад я писал про Ани Лорк, она же Каролина Куёк, которая после февраля 2022-го отказалась давать концерты в России, уехала на свою вторую Родину (в У), откуда помогала деньгами нашим недругам.

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Комментарии
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Лев Добрый
Всех этих авторов, пригласивших эту хрень на НТВ, зачистить поганой метлой из НТВ, которое, по сути, является государственным!😎😜👈👍🤠
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13 час.
Н
Наталья
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12 час.

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