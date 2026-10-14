Nintendo, в отличие от Sony, не собирается отказываться от выпуска игр на физических носителях

Как минимум пока что На фоне планов Sony по отказу от дисков с играми и слухов о том, что Microsoft поступит так же, компания Nintnedo заявила, что не собирается делать ничего подобного.
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