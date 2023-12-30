Проводятся консультации для сельскохозяйственных производителей

Торгово-промышленная палата Республики Молдова (ТПП) продолжает оказывать поддержку сельхозпроизводителям, проводя десятки ежедневных консультаций по вопросам выдачи Уведомления об обосновании препятствия к неисполнению договорных обязательств (форс-мажорного сертификата).
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