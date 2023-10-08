Сенатор Климов оценил предложение Кадырова об отмене выборов президента

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил перенести президентские выборы, пока идёт СВО. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов отреагировал на заявление лидера Чеченской Республики отметив, что Конституцию в стране менять не планируют.