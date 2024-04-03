Рост доходности облигаций указывает на страхи Уолл-стрит в начале нового квартала

Американский фондовый рынок демонстрирует негативную динамику второй день подряд. Dow Jones упал на 1%, S&P 500 потерял 0,72% Nasdaq закрылся в минус 0,95% Причиной снижения стало резкое повышение доходности облигаций.
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