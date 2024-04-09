Дроны ВСУ атаковали центр подготовки лётчиков в Воронежской области

В результате атаки никто не пострадал.фото: freepik.com--> Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать учебный центр подготовки лётного состава имени Чкалова в Борисоглебске в Воронежской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии