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Дроны ВСУ атаковали центр подготовки лётчиков в Воронежской области

Дроны ВСУ атаковали центр подготовки лётчиков в Воронежской области

В результате атаки никто не пострадал.фото: freepik.com--> Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать учебный центр подготовки лётного состава имени Чкалова в Борисоглебске в Воронежской области.

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