Почти 6 тысяч особняков построили в Калужской области

В течение 2024 года в Калужской области построили 9 тысяч 742 квартир и частных домов, общей площадью в 969,6 тысячи квадратных метровВ течение 2024 года в Калужской области построили 9 тысяч 742 квартир и частных домов, общей площадью в 969,6 тысячи квадратных метров.
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