Почти 6 тысяч особняков построили в Калужской области

В течение 2024 года в Калужской области построили 9 тысяч 742 квартир и частных домов, общей площадью в 969,6 тысячи квадратных метровВ течение 2024 года в Калужской области построили 9 тысяч 742 квартир и частных домов, общей площадью в 969,6 тысячи квадратных метров.