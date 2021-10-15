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ФТР: нужно уважать решение Медведева не бороться за Кубок Кремля

ФТР: нужно уважать решение Медведева не бороться за Кубок Кремля

Отнестись с уважением к решению сняться с Кубка Кремля в Москве второй ракетки мира Даниила Медведева призвал вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко, сообщает 15 октября «Чемпионат».

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