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Мировое обозрение

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Небензя: голосование в ООН показало, кто хочет войны на Ближнем Востоке

Небензя: голосование в ООН показало, кто хочет войны на Ближнем Востоке

Василий Небензя Голосование в Совете Безопасности ООН по российскому проекту гуманитарной резолюции подтвердило, что некоторые страны действительно стремятся к миру на Ближнем Востоке, тогда как другие преследуют свои собственные интересы.

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