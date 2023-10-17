Небензя: голосование в ООН показало, кто хочет войны на Ближнем Востоке

Василий Небензя Голосование в Совете Безопасности ООН по российскому проекту гуманитарной резолюции подтвердило, что некоторые страны действительно стремятся к миру на Ближнем Востоке, тогда как другие преследуют свои собственные интересы.
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