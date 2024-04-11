Госдеп: США обсудят с премьером Ирака похищение гражданки РФ и Израиля Цурковой

США намерены затронуть на предстоящих в Вашингтоне переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани тему поисков гражданки России и Израиля Елизаветы Цурковой, похищенной в прошлом году в Багдаде.
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