Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО. Текст закона был опубликован в четверг, 25 января, в дополнительном номере официального правительственного вестника Resmi gazete.
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