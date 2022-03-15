Левандовски хочет уйти из «Баварии» летом. Мюнхенцы намерены подписать Холанда (Ян-Оге Фьортофт)

Нападающий Роберт Левандовски готов покинуть «Баварию» летом. Экс-игрок сборной Норвегии, а ныне журналист Ян-Оге Фьортофт сообщил, что поляк хочет сменить команду по завершении сезона.
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