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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Циципас будет работать с Муратоглу во время US Open (Tennis Talk)

Стефаноса Циципаса во время US Open будет тренировать Патрик Муратоглу, сообщает Tennis Talk. Напомним, в июне грек уволил отца с поста тренера и начал сотрудничество с Томой Перрен из Академии Муратоглу.

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