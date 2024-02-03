Разминка для мозга: сможете ли вы продолжить последовательность?

Внимательно изучите расположение букв и отыщите в нём логику.Какие буквы должны идти дальше?Ответ Буквы в верхнем ряду расположены по такому принципу: Б, Г (пропущена 1 буква по порядку), Г, Ё (пропущено 2 буквы по порядку), Ё, Й (пропущено 3 буквы по порядку).