Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Разминка для мозга: сможете ли вы продолжить последовательность?

Разминка для мозга: сможете ли вы продолжить последовательность?

Внимательно изучите расположение букв и отыщите в нём логику.Какие буквы должны идти дальше?Ответ Буквы в верхнем ряду расположены по такому принципу: Б, Г (пропущена 1 буква по порядку), Г, Ё (пропущено 2 буквы по порядку), Ё, Й (пропущено 3 буквы по порядку).

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