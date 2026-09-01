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Аргументы и Факты

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На Сахалине при падении параплана погибли два человека

На Сахалине при падении параплана погибли два человека

Во вторник стало известно о смертельном инциденте с парапланом на Сахалине.По данным источников паблика «112», ЧП произошло на территории Южно-Сахалинска.

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