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Курские новости

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Верховный суд отказал курянину в смягчении наказания по делу о госизмене

Верховный суд отказал курянину в смягчении наказания по делу о госизмене

Мужчина передал разведке другой страны данные о российских военных и линиях связи, хранил порох и гранаты, применил взрывное устройство при задержании.

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